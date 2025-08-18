Incêndios: Aviões suecos chegaram e começam a operar na 3.ª feira

Os dois aviões vindos da Suécia, através do mecanismo europeu de Proteção Civil, chegaram esta segunda-feira a Portugal e estão posicionados em Castelo Branco.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os dois aviões suecos Fire Boss vão começar a ajudar a combater os incêndios em Portugal na terça-feira.

O Fire Boss é uma aeronave anfíbia, com um reservatório com capacidade até três mil litros de água.

Pelas 19h55 desta segunda-feira, cinco grandes incêndios ativos lavravam em Portugal continental, de acordo com o site da ANEPC.

Desde o início do ano, arderam quase 184 mil hectares de mato e floresta em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.