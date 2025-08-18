Incêndios de grandes dimensões devem-se a ondas de calor mais frequentes e má gestão da floresta

A partir desta segunda-feira, as temperaturas deverão baixar, mas o tempo quente e seco deverá manter-se pelo menos até setembro. As previsões do climatologista Carlos da Câmara apontam nesse sentido e, por isso, apela a que se evitem comportamentos de risco.

Para este especialista, a vegetação nacional não está preparada para enfrentar as constantes vagas de calor que tem assolado o pais.

A longo prazo, diz Carlos da Câmara, é preciso repensar a gestão da floresta, para que se evite que um único incendiário consiga potenciar incêndios de grandes dimensões. Ou seja, os incêndios de grandes dimensões devem-se, sobretudo, a ondas de calor mais frequentes e a uma má gestão da área florestal.

“A probabilidade de termos condições propícias a grandes incêndios é muito grande”, alerta o meteorologista e climatologista Carlos da Câmara, em declarações à Renascença.

O climatologista defende que há dois aspetos principais para “estes fogos desmesuradamente grandes”, o ordenamento de território e a meteorologia. O ponto essencial é, porém, “limitar as ignições”, atos que utilizem diretamente o fogo.

As ignições “têm muitas origens e não têm que ser só incendiários" .O especialista indica que “desde, 2017 o número de ignições tem diminuído significativamente”. Carlos da Câmara diz que “se tivéssemos o mesmo nível de ignições que tínhamos em 2017, já estava o caldo entornado há muito tempo”.

“Ou os incendiários são gente muito inteligente e muito culta que vai aos sites ver onde é que é bom, ou então talvez a explicação seja mais simples, que há ignições um pouco por todo o lado, e onde a meteorologia favorece os grandes incêndios, eles aparecem”, defende o climatologista.

“Um incendiário mete-se na cadeia, as pessoas que têm hábitos errados têm que ser educadas, e desde 2017 que há uma série de campanhas que foram feitas e que começam a ter os seus resultados". A população tem “de ter um comportamento cívico, não só de não fazer ignições, como estar alerta, como denunciar a mais pequena infração, porque é a única maneira de podermos aguentar o barco”.

"O que arde é aquilo que não está gerido"

O climatologista diz que a probabilidade deste verão continuar a ser quente e seco é muito alta, e que a vegetação seca contribui para o perigo de incêndio. “O meu medo é, se continuarmos a ter ondas de calor, cada vez a vegetação vai estar mais seca, cada vez o sol vai estar mais seco, cada vez vamos ter incêndios maiores, porque a vegetação está mais do que apta a arder muito”.

As temperaturas elevadas, como explica Carlos da Câmara, devem-se ao aquecimento do Oceano Atlântico e do mar Mediterrânio, que cria “uma zona de bloqueio que provoca um núcleo de altas pressões muito grandes, um centro de altas temperaturas” que se mantém no mesmo sítio. As altas pressões trazem “ventos de leste muito quentes e muito secos”. Para além disso, um céu limpo aumenta a radiação solar.

Para além das elevadas temperaturas, os incêndios surgem das características da vegetação e da paisagem em Portugal. “Nós temos uma paisagem que não está bem desenhada para lidar com os efeitos muito extremos que a meteorologia agora tem e vai tendo”.

“O que arde é aquilo que não está gerido. E a floresta, os pinheiros que ardem, os castanheiros que ardem, não está gerido” indica o climatologista, que aponta a gestão florestal e a educação das populações como os principais fatores para evitar os incêndios florestais”.



“Na meteorologia não há possibilidade de mexermos. A única coisa que podemos fazer é controlar as ignições a curto prazo e, a mais longo prazo, termos um território com uma paisagem que seja adequada a esta realidade que nos afeta” refere Carlos da Câmara.

“O problema não é haver incendiários. O problema é um incendiário ter a capacidade de fazer um incêndio com estas proporções” refere o climatologista, que diz que a questão dos incêndios em Portugal “é um problema de prevenção”.

“Menos ignições” e “uma paisagem que não permita que haja fogos com esta intensidade” são os fatores que podem levar, na ótica do investigador, a uma diminuição do número de fogos: “É tão simples como isto”.

O problema dos incêndios é, para Carlos da Câmara, “ um problema de ordenamento do território. É um problema de gestão da paisagem, um problema político. E sobretudo é um problema seu e meu”.