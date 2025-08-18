Incêndios: Fogo de Mirandela com reativações

18 ago, 2025 - 12:41 • Lusa
O incêndio de Mirandela, que chegou a Vila Flor, teve uma reativação em Benlhevai, avançou, cerca das 12h30, o comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil.
Esta manhã, o fogo tinha apenas uma frente ativa, na localidade do Cachão, concelho de Mirandela. No entanto, houve uma reativação em Benlhevai, Vila Flor, concelho onde chegaram também as chamas no domingo.
O comandante Noel Afonso adiantou, à Lusa, que as chamas estão a consumir apenas mato, não havendo casas em perigo.
Há um meio aéreo a fazer o combate às chamas.