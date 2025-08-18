Incêndios: MAI expressa pesar pela morte de bombeiro da Covilhã

"Foi com profundo pesar e consternação que a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, o Secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, tomaram conhecimento do falecimento de um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã , Daniel Bernardo Agrelo, de 44 anos, vítima de um acidente de viação, quando cumpria o seu dever, numa deslocação para o incêndio na localidade de Quinta do Campo, Fundão", refere o Ministério da Administração Interna num comunicado hoje divulgado.

A ministra da Administração Interna e os seus secretários de Estado manifestaram esta segunda-feira "profundo pesar e consternação" pela morte do bombeiro da Covilhã, que morreu no domingo num acidente a caminho de um incêndio.

Na nota, "em nome do Governo, o Ministério da Administração Interna dirige, neste momento trágico, uma palavra de solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã e a todos os bombeiros".

A Ministra da Administração Interna e os Secretários de Estado da Administração Interna e da Proteção Civil "expressam ainda votos de rápida e plena recuperação aos quatro bombeiros que ficaram feridos neste trágico acidente de viação, que envolveu uma viatura dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, este domingo, dia 17 de agosto de 2025".

Um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã morreu no domingo num acidente de viação quando se deslocava para um incêndio rural que deflagrou no concelho do Fundão, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em comunicado, o organismo indicou que o acidente ocorreu pelas 19h10 e provocou também quatro feridos, um dos quais com gravidade.

O incêndio para o qual a equipa se dirigia deflagrou na localidade de Quinta do Campo.

Segundo o Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da Proteção Civil, o acidente aconteceu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, ao qual pertence também o município do Fundão.

Esta foi a segunda morte registada este ano nos incêndios rurais. Na sexta-feira, um ex-autarca de Vila Franca do Deão, no concelho da Guarda (e candidato nas autárquicas deste ano à presidência da freguesia), morreu no combate às chamas, aos 43 anos.