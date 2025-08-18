Menu
Os fogos vistos do céu. Avião da Força Aérea faz missões de vigilância aos incêndios

18 ago, 2025 - 13:48 • Miguel Marques Ribeiro

As imagens captadas este sábado pelo avião P-3C CUP+, da Força Aérea, pertencente à Esquadra 601, também conhecida como “Lobos”, são bem elucidativas do impacto dos fogos na natureza e nas populações.

Nos céus nacionais, um avião da Força Área está a apoiar a Proteção Civil em missões de vigilância ativa e de apoio pós-rescaldo no combate aos incêndios rurais.

As imagens captadas este sábado pelo avião P-3C CUP+, pertencente à Esquadra 601, também conhecida como “Lobos”, são bem elucidativas do impacto das chamas na natureza e populações.

A missão de vigilância foi realizada no âmbito do Plano Hefesto II, de apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), indica a Força Aérea em comunicado.

Ao longo de quatro horas de voo, foram patrulhadas 14 regiões: Lousã; Arganil; Avô das Várzeas; Aguincho; Noroeste de Sabugal; Barracal e Lomba; Monte Margarida; Gouveia e Freixelas; Alvite; Longroiva e Meda; Freixo de Espada à Cinta; Mazouco; Estevais; Vale de Cerdeira.

Segundo o ramo das forças armadas, a atuação da aeronave permite “auxiliar as forças que se encontram no chão a atuar com maior rapidez e maior precisão no combate aos incêndios”.

