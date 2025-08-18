Pampilhosa da Serra com várias frentes descontroladas

O incêndio na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, que teve origem no de Arganil continua com várias frentes descontroladas, que ameaçaram durante a noite diversas aldeias.

"Neste momento, temos o fogo completamente descontrolado, com as alterações de vento, de velocidade e de rajadas, do fim da tarde e da noite de ontem [domingo]. Agora, somos capazes de ter quatro frentes ativas", disse à agência Lusa Jorge Custódio.

Depois de, no domingo, as chamas, impelidas por vento muito forte, terem queimado tudo em redor das povoações de Meãs e da vizinha Aradas, Jorge Custódio indicou que o fogo passou pela Portela de Unhais e pela sede de freguesia, Unhais-o-Velho, e seguiu pela zona das povoações de Póvoa da Raposeira, Seladinhas, Portas do Souto e Selada da Porta, estas duas já na freguesia de Dornelas do Zêzere.

Segundo o autarca, a outra frente encaminha-se para Malhada do Rei, na direção da albufeira da barragem de Santa Luzia.

"São muitas aldeias. Salvaram-se as casas e as pessoas, mas, de resto, à volta está tudo ardido", lamentou.

Em declarações à RTP, o autarca disse temer por mais problemas nas próximas horas, que podem levar à evacuação de algumas aldeias.

“Já durante a noite tivemos muitas aldeias onde houve necessidade desta intervenção de tentarmos evacuar as pessoas que assim pretendiam, porque a maior parte delas quiseram ficar nas suas aldeias a defender os seus bens”, declarou.

A prioridade diz o presidente da Câmara Jorge Custodio, “é retirar as pessoas que têm mais fragilidade e que têm mais dificuldade de mobilidade para evitarmos males maiores", acrescentou.