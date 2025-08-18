Pampilhosa da Serra com várias frentes descontroladas

18 ago, 2025 - 11:46 • Olímpia Mairos , com Lusa
O incêndio na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, que teve origem no de Arganil continua com várias frentes descontroladas, que ameaçaram durante a noite diversas aldeias.
"Neste momento, temos o fogo completamente descontrolado, com as alterações de vento, de velocidade e de rajadas, do fim da tarde e da noite de ontem [domingo]. Agora, somos capazes de ter quatro frentes ativas", disse à agência Lusa Jorge Custódio.
Depois de, no domingo, as chamas, impelidas por vento muito forte, terem queimado tudo em redor das povoações de Meãs e da vizinha Aradas, Jorge Custódio indicou que o fogo passou pela Portela de Unhais e pela sede de freguesia, Unhais-o-Velho, e seguiu pela zona das povoações de Póvoa da Raposeira, Seladinhas, Portas do Souto e Selada da Porta, estas duas já na freguesia de Dornelas do Zêzere.
Segundo o autarca, a outra frente encaminha-se para Malhada do Rei, na direção da albufeira da barragem de Santa Luzia.
"São muitas aldeias. Salvaram-se as casas e as pessoas, mas, de resto, à volta está tudo ardido", lamentou.
Em declarações à RTP, o autarca disse temer por mais problemas nas próximas horas, que podem levar à evacuação de algumas aldeias.
“Já durante a noite tivemos muitas aldeias onde houve necessidade desta intervenção de tentarmos evacuar as pessoas que assim pretendiam, porque a maior parte delas quiseram ficar nas suas aldeias a defender os seus bens”, declarou.
A prioridade diz o presidente da Câmara Jorge Custodio, “é retirar as pessoas que têm mais fragilidade e que têm mais dificuldade de mobilidade para evitarmos males maiores", acrescentou.
A situação agravou-se e o fogo está fora de contro(...)
O fogo em curso na Pampilhosa da Serra alastrou do incêndio com início na quarta-feira, na freguesia do Piódão, no vizinho concelho de Arganil, mas também, segundo Jorge Custódio, de outra frente que é fruto de um reacendimento na zona de São Jorge da Beira, no vizinho concelho da Covilhã (Castelo Branco).
Este foco de São Jorge da Beira tinha tido também origem no incêndio que deflagrou na quarta-feira, no Piódão (Arganil) e que passou para a Pampilhosa da Serra, antes de chegar ao sudoeste do concelho da Covilhã.
Outra frente na Covilhã entrou no município, mais a norte, pela zona das Pedras Lavradas (concelho de Seia, distrito da Guarda), também com origem primária no incêndio de Arganil.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não autonomizou os incêndios da Covilhã ou o da Pampilhosa da Serra - continuam com indicação de Piódão, Arganil, enquanto origem das chamas, às 5h00 de quarta-feira - e, pelas 11h30, estavam no terreno quase 1.200 operacionais, apoiados por 393 viaturas e 12 meios aéreos.