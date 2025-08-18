Proteção Civil. Situação de alerta mantém-se até quarta-feira

A Proteção Civil vai manter o nível máximo de estado de prontidão e a situação especial de alerta em todo o país até quarta-feira, uma informação que já tinha sido anunciada pela ministra da Administração Interna. O comandante nacional, Mário Silvestre, falava em conferência de imprensa, antes de reunir-se com o primeiro-ministro.

Aos jornalistas, o responsável da Proteção Civil indicou que o incêndio de Arganil que, entretanto, alastrou para Pampilhosa da Serra, é o que gera "maior preocupação" neste momento, devido a condições "extremamente difíceis", como os fortes ventos e o terreno de acesso complexo.

Mário Silvestre indica que, esta segunda-feira, foram registadas 17 ocorrências, centradas no norte de Portugal continental. Tanto a subregião do Tâmega e Sousa como a subregião do Alto Minho registaram ambas três ocorrências.

No domingo, ao todo, foram registadas 84 ocorrências, com 81 destas a serem resolvidas nos primeiros 90 minutos de resposta.