"Se não nos querem ouvir, assumam as responsabilidades". António Nunes pede que Governo ouça bombeiros

O presidente da Liga dos Bombeiros apela ao Governo para que esteja disponível para dialogar com os bombeiros, ficando em silêncio quando foi questionado pelos jornalistas se os bombeiros estavam a ser ouvidos pelo poder político.

"A Liga dos Bombeiros representa os bombeiros e dá o seu contributo para encontrar soluções. Se nos querem ouvir, ouvem, se não querem ouvir, assumam as suas responsabilidades", disse, antes, em conferência de imprensa no Palácio de Belém, depois de um encontro com o Presidente da República, esta segunda-feira.

António Nunes voltou a defender que a Comissão Nacional de Proteção Civil devia ter reunido para tomar um conjunto de medidas face ao cenário difícil dos incêndios que tem afetado Portugal, nas últimas semanas.

"O que entendemos é que a Comissão Nacional de Proteção Civil é um bom instrumento. Depois, compete ao poder político legítimo tomar as suas decisões e assumir as suas responsabilidades", afirmou, ainda.

António Nunes sublinhou, contudo, que o primeiro-ministro falou sempre com abertura com a Liga dos Bombeiros e sublinha que o programa do Governo "tem uma janela de oportunidade para alterar o sistema".

Para a semana, haverá uma nova reunião entre a Liga de Bombeiros e Marcelo Rebelo de Sousa para "sistematizar o que o setor precisa", mas não é certo se nessa reunião o Governo também estará presente.

O presidente da Liga dos Bombeiros reitera que estes operacionais "precisam de autonomia como os outros agentes da Proteção Civil" e que não se pode confundir "Proteção Civil com o comando direto dos bombeiros".

No entanto, António Nunes aponta que os problemas dos bombeiros não se resume à definição do seu comando: "É preciso termos uma carreira para os bombeiros, um estatuto remuneratório, não ter a aflição de que as associações de bombeiros voluntarios adiantaram dinehiro para apoiar esta operação logística", enumera.