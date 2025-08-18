Menu
  • 18 ago, 2025
TAP. Sintac defende adiamento da privatização para salvaguarda da sua estratégia

18 ago, 2025 - 12:45 • Lusa

O sindicato entende que o processo de privatização "poderia ser adiado, uma vez que, neste momento, a TAP apresenta boas condições económicas e operacionais", realçando que "o país precisa da TAP".

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) defendeu esta segunda-feira o adiamento da privatização da TAP, apontando que a companhia está em boas condições económicas e operacionais e que o controlo público garante a salvaguarda da sua estratégia.

"Defendemos que a empresa permaneça sob controlo público, garantindo-se assim a salvaguarda da sua estratégia em nome do país e preservação dos postos de trabalho, das competências técnicas resultantes da atividade da TAP e a manutenção das valências profissionais existentes", vincou o Sintac, em comunicado enviado à empresa.

O Governo deu início ao processo de abertura de até 49,9% do capital social da TAP, através de uma venda direta de referência de até 44,9% do capital social da TAP ao investidor de referência e de uma alienação de até 5% do capital aos trabalhadores do grupo.

Segundo o decreto-lei recentemente publicado em Diário da República, o investidor privado pode ficar com mais do que 44,9% da companhia, adquirindo o que os trabalhadores não comprarem dos 5% que têm reservados.

