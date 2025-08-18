“Taxa Zero ao Volante”. Campanha arranca na terça-feira e vai alertar para riscos do álcool

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP arrancam na terça-feira com a campanha “Taxa Zero ao Volante”, que vai prolongar-se até 25 de agosto, para alertar os condutores para os riscos da condução sob efeito do álcool.

Em comunicado conjunto, as autoridades sinalizam que “em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l”.

“Do total das vítimas de acidentes de viação autopsiadas, 23% apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legalmente permitido, das quais 73% excediam a taxa considerada crime (≥1,20 g/l)”, acrescenta a nota.

A ANSR, a GNR e a PSP alertam que “conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora”.

A campanha assenta em ações de sensibilização da ANSR no continente e na Madeira, além de operações de fiscalização da PSP e da GNR em estradas com grande circulação automóvel.

As ações de sensibilização vão ocorrer em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

Dia 19 de agosto, às 16h30: Rotunda dos 5 F’s, Guarda;

Dia 20 de agosto, às 20h00: Rotunda aérea A23-Km208,8 - Saída Guarda Sul;

Dia 21 de agosto, às 16h00: Avenida de Badajoz, Elvas;

Dia 22 de agosto, às 23h00: EN18-Km 172,500 – Água de Prata, Portalegre;

Dia 25 de agosto, às 14h00: Rotunda Alves Redol, Tomar.

ANSR, a GNR e a PSP relembram que a “condução sob a influência do álcool é um risco para a sua segurança e dos outros”, alertando que “com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica e que os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente grave”.

Por fim, as autoridades recordam que “a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada”.

Esta é a oitava das 11 campanhas planeadas para este ano, no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais três campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização ocorrem anualmente, pela ANSR, a GNR e a PSP, desde 2020, com temáticas definidas, segundo as recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

À semelhança de 2024, no PNF de 2025, os temas das campanhas de sensibilização e de fiscalização são: velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.