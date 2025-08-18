Trânsito restabelecido na CREL após acidente com dois feridos graves

O trânsito na Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL) na zona do Zambujal, Loures, foi restabelecido cerca das 09h00, informou a Proteção Civil, após ter estado cortado devido a uma colisão entre dois veículos, que provocou dois feridos graves.

Fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa disse à agência Lusa que a via se encontra "reaberta desde as 09h00".

Uma colisão de dois veículos ligeiros na CREL ao quilómetro 23, no sentido Norte-Sul, fez "dois feridos graves" e obrigou ao corte da via, junto à zona do Zambujal, Loures, no distrito de Lisboa.

O acidente foi reportado às 03h42 de hoje, tendo mobilizado 23 operacionais e nove viaturas, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

[Notícia atualizada às 09h44 de 18 de agosto de 2025]