Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 18 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trânsito restabelecido na CREL após acidente com dois feridos graves

18 ago, 2025 - 06:38 • Lusa

Uma colisão de dois veículos ligeiros na CREL ao quilómetro 23, no sentido Norte-Sul, fez "dois feridos graves" e obrigou ao corte da via, junto à zona do Zambujal, Loures, no distrito de Lisboa.

A+ / A-

O trânsito na Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL) na zona do Zambujal, Loures, foi restabelecido cerca das 09h00, informou a Proteção Civil, após ter estado cortado devido a uma colisão entre dois veículos, que provocou dois feridos graves.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqu

Fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa disse à agência Lusa que a via se encontra "reaberta desde as 09h00".

Uma colisão de dois veículos ligeiros na CREL ao quilómetro 23, no sentido Norte-Sul, fez "dois feridos graves" e obrigou ao corte da via, junto à zona do Zambujal, Loures, no distrito de Lisboa.

O acidente foi reportado às 03h42 de hoje, tendo mobilizado 23 operacionais e nove viaturas, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

[Notícia atualizada às 09h44 de 18 de agosto de 2025]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 18 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?