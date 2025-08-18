Menu
  • Noticiário das 23h
  • 18 ago, 2025
Em Destaque
Incêncios

Três casas ardidas no concelho de Mogadouro

18 ago, 2025 - 16:20 • Catarina Severino Alves

O fogo atingiu a aldeia de Estevais, anexa à freguesia de Castelo Branco, no concelho de Mogadouro. Silvina Pereira, presidente da Junta de Freguesia, diz que se tratam de casas de segunda habitação.

Três casas de segunda habitação arderam na aldeia de Estevais, anexa à Junta de Freguesia de Castelo Branco, no concelho de Mogadouro.

Em declarações à Renascença, Silvina Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, afirma que o fogo já está extinto.

A autarca relata que teve de "fazer a evacuação das pessoas para a Igreja [de Estevais]", já que a aldeia ficou cercada pelas chamas. Ao local, só conseguiram chegar dois carros de bombeiros devido ao corte de algumas estradas.

"Nós fizemos o que pudemos para tentar salvar tudo. Arderam 3 casas, não estavam habitadas, as pessoas não moram na aldeia. (...) Arderam animais, um reboque e uma carrinha", disse Silvina Pereira.

A Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco explica que o fogo teve origem no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança. Com o vento, alastrou-se para o concelho de Mogadouro, atingindo as aldeias de Estevais e Quintas, anexas à freguesia de Castelo Branco.

