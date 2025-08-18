Três casas ardidas no concelho de Mogadouro

Três casas de segunda habitação arderam na aldeia de Estevais, anexa à Junta de Freguesia de Castelo Branco, no concelho de Mogadouro.

Em declarações à Renascença, Silvina Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, afirma que o fogo já está extinto.

A autarca relata que teve de "fazer a evacuação das pessoas para a Igreja [de Estevais]", já que a aldeia ficou cercada pelas chamas. Ao local, só conseguiram chegar dois carros de bombeiros devido ao corte de algumas estradas.

"Nós fizemos o que pudemos para tentar salvar tudo. Arderam 3 casas, não estavam habitadas, as pessoas não moram na aldeia. (...) Arderam animais, um reboque e uma carrinha", disse Silvina Pereira.

A Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco explica que o fogo teve origem no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança. Com o vento, alastrou-se para o concelho de Mogadouro, atingindo as aldeias de Estevais e Quintas, anexas à freguesia de Castelo Branco.