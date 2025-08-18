ULS Coimbra faz cirurgia robótica pioneira de implantação de prótese da anca e joelho

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra informou esta segunda-feira que realizou uma cirurgia robótica pioneira de implantação simultânea de prótese da anca e joelho do mesmo lado, estando o doente a recuperar bem e com alta em breve.

De acordo com a ULS de Coimbra, esta foi "a primeira vez em Portugal" e "presumivelmente na Europa" que foi feita uma implantação simultânea homolateral de prótese total de anca (PTA) e prótese total de joelho (PTJ) - ambas no mesmo tempo cirúrgico - com uso de tecnologia robótica.

A cirurgia foi realizada num doente de 67 anos, com sequelas antigas de epifisiólise femoral à esquerda, fixada há mais de 50 anos, tendo desta patologia resultado um encurtamento do membro esquerdo de cerca de dois centímetros.

O doente acabou por desenvolver "uma artrose da anca com extrema limitação da mobilidade e artrose do joelho do mesmo lado que, associadas, lhe davam uma limitação funcional muito marcada nas suas atividades diárias, bem como dores intensas".

Segundo o diretor do Serviço de Ortopedia da ULS de Coimbra, Fernando Fonseca, para resolver a situação de forma célere, proporcionando novamente a mobilidade da anca e a diminuição da dismetria (diferença de comprimento dos membros inferiores), "foi considerado que a cirurgia robótica daria uma solução mais precisa".

"No planeamento da intervenção considerou-se que as alterações de ambas as articulações, se realizadas ao mesmo tempo, dariam ao doente uma resposta adequada, com maior precisão e menor tempo de hospitalização", indicou.

Para Fernando Fonseca, um dos principais benefícios da cirurgia robótica é a sua precisão.

"Os robôs podem realizar cortes e ajustes com uma exatidão difícil de alcançar manualmente. Além disso, a cirurgia robótica minimiza o trauma nos tecidos circundantes, o que resulta em menos dor e uma recuperação mais rápida para os doentes. Outro benefício significativo é a redução do risco de complicações", destacou.

De acordo com o especialista, a precisão dos robôs reduz a margem de erro, o que pode diminuir a incidência de complicações pós-operatórias.

"A cirurgia robótica simultânea de anca e joelho é um avanço significativo em Ortopedia, oferecendo benefícios tanto para os cirurgiões quanto para os pacientes. Com a evolução contínua da tecnologia, é provável que vejamos ainda mais melhorias e inovações nesta área", frisou.

A cirurgia ao doente de 67 anos decorreu no dia 11, tendo sido conduzida por uma equipa liderada por Fernando Fonseca e constituída por Paulo Costa, Luís Maximino, Gonçalo Modesto, Diana Bicas (médicos ortopedistas), Nídia Gonçalves (médica anestesiologista), Cristiana Craveiro e João Meco (enfermeiros).

A cirurgia robótica ortopédica envolve o uso de sistemas robóticos avançados que auxiliam os cirurgiões na execução de procedimentos complexos.

Estes sistemas oferecem uma visualização tridimensional do campo cirúrgico e permitem movimentos extremamente precisos.