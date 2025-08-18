Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

ULS Coimbra faz cirurgia robótica pioneira de implantação de prótese da anca e joelho

18 ago, 2025 - 14:48 • Lusa

De acordo com a ULS de Coimbra, esta foi "a primeira vez em Portugal" e "presumivelmente na Europa" que foi feita uma implantação simultânea homolateral de prótese total de anca (PTA) e prótese total de joelho (PTJ) com uso de tecnologia robótica.

A+ / A-

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra informou esta segunda-feira que realizou uma cirurgia robótica pioneira de implantação simultânea de prótese da anca e joelho do mesmo lado, estando o doente a recuperar bem e com alta em breve.

De acordo com a ULS de Coimbra, esta foi "a primeira vez em Portugal" e "presumivelmente na Europa" que foi feita uma implantação simultânea homolateral de prótese total de anca (PTA) e prótese total de joelho (PTJ) - ambas no mesmo tempo cirúrgico - com uso de tecnologia robótica.

A cirurgia foi realizada num doente de 67 anos, com sequelas antigas de epifisiólise femoral à esquerda, fixada há mais de 50 anos, tendo desta patologia resultado um encurtamento do membro esquerdo de cerca de dois centímetros.

O doente acabou por desenvolver "uma artrose da anca com extrema limitação da mobilidade e artrose do joelho do mesmo lado que, associadas, lhe davam uma limitação funcional muito marcada nas suas atividades diárias, bem como dores intensas".

Segundo o diretor do Serviço de Ortopedia da ULS de Coimbra, Fernando Fonseca, para resolver a situação de forma célere, proporcionando novamente a mobilidade da anca e a diminuição da dismetria (diferença de comprimento dos membros inferiores), "foi considerado que a cirurgia robótica daria uma solução mais precisa".

"No planeamento da intervenção considerou-se que as alterações de ambas as articulações, se realizadas ao mesmo tempo, dariam ao doente uma resposta adequada, com maior precisão e menor tempo de hospitalização", indicou.

Para Fernando Fonseca, um dos principais benefícios da cirurgia robótica é a sua precisão.

"Os robôs podem realizar cortes e ajustes com uma exatidão difícil de alcançar manualmente. Além disso, a cirurgia robótica minimiza o trauma nos tecidos circundantes, o que resulta em menos dor e uma recuperação mais rápida para os doentes. Outro benefício significativo é a redução do risco de complicações", destacou.

De acordo com o especialista, a precisão dos robôs reduz a margem de erro, o que pode diminuir a incidência de complicações pós-operatórias.

"A cirurgia robótica simultânea de anca e joelho é um avanço significativo em Ortopedia, oferecendo benefícios tanto para os cirurgiões quanto para os pacientes. Com a evolução contínua da tecnologia, é provável que vejamos ainda mais melhorias e inovações nesta área", frisou.

A cirurgia ao doente de 67 anos decorreu no dia 11, tendo sido conduzida por uma equipa liderada por Fernando Fonseca e constituída por Paulo Costa, Luís Maximino, Gonçalo Modesto, Diana Bicas (médicos ortopedistas), Nídia Gonçalves (médica anestesiologista), Cristiana Craveiro e João Meco (enfermeiros).

A cirurgia robótica ortopédica envolve o uso de sistemas robóticos avançados que auxiliam os cirurgiões na execução de procedimentos complexos.

Estes sistemas oferecem uma visualização tridimensional do campo cirúrgico e permitem movimentos extremamente precisos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?