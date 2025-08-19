257 bombeiros morreram em serviço nos últimos 45 anos

Desde 1980, morreram em serviço 257 bombeiros em Portugal, segundo dados divulgados pelo Jornal de Notícias, facultados pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

O ano mais trágico foi 1985, com 19 mortos, seguido de 1986 (18 vítimas) e 2005 (16 vítimas). Em 2013, ano em que arderam mais de 150 mil hectares de floresta, dez bombeiros perderam a vida. O único ano sem qualquer registo de óbitos foi 2019.

Em 2025, contabilizam-se já duas mortes, ambas em acidentes de viação relacionados com operações de combate a incêndios: um bombeiro de Odemira, em janeiro, após um despiste, e um bombeiro da Covilhã, no último domingo, vítima de capotamento.

O balanço deste ano é igualmente pesado no que toca a feridos: cerca de 240 bombeiros já foram assistidos. Só desde 26 de julho, segundo o presidente da LBP, António Nunes, registaram-se 140 feridos por inalação de fumo, entorses e fraturas — num espaço de apenas três semanas.

Para António Nunes, estes números devem ser enquadrados na natureza da profissão: “Em qualquer condição adversa de trabalho é quase improvável não haver incidentes”. Sublinha ainda que, perante “um dispositivo diário de cinco mil elementos, não sei se estatisticamente o número de acidentes é elevado”.

Lembrando que se trata de uma “profissão de risco”, o presidente da Liga destaca o impacto do desgaste físico: “É um número de ocorrências muito grande, muitas horas seguidas de combate, sem dormir, sem comer, de exaustão”.

Já o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, aponta a necessidade de maior investimento na segurança operacional. Defende que “os motoristas das viaturas de bombeiros que vão para locais que não conheçam sejam, obrigatoriamente, acompanhados de alguém, ou um graduado daquela zona”. Sublinha ainda a importância de “investir mais na condução defensiva”, lembrando que “fazer progressão no terreno não é fácil”.

Crítico em relação ao poder político, Fernando Curto acusa Governo e autarquias de desvalorizarem a proteção civil: “Pura e simplesmente borrifam-se”. Bombeiro há três décadas, desabafa: “É uma frustração brutal”.