Alargado até 30 de novembro prazo para proposta sobre substituição urgente do SIRESP

19 ago, 2025 - 11:25 • Lusa

A+ / A-

O Governo prolongou até 30 de novembro deste ano o prazo para a conclusão por uma equipa multidisciplinar de um estudo técnico-estratégico para a substituição urgente do SIRESP, segundo um despacho esta terça-feira publicado em Diário da República.

O prazo inicial para a apresentação do relatório tinha terminado no final de julho.

A equipa de trabalho foi constituída em 30 de abril, depois de o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP) ter falhado durante o apagão nacional de energia ocorrido dois dias antes.

"As vicissitudes associadas à transição governativa condicionaram significativamente a formação da equipa, em particular a designação do respetivo coordenador, que ocorreu a 24 de julho de 2025", referem, no despacho de prorrogação hoje publicado em Diário da República, os ministros das Infraestruturas e Habitação e da Administração Interna.

No despacho, datado de 05 de agosto, Miguel Pinto Luz e Maria Lúcia Amaral sublinham ainda a complexidade dos trabalhos, que vai obrigar à consulta de "múltiplas entidades".

O SIRESP é a rede de comunicação exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança.

