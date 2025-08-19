Algumas casas evacuadas em aldeia de Penamacor

19 ago, 2025 - 15:59 • Catarina Severino Alves com Lusa
Algumas casas foram evacuadas na aldeia de Quintas do Anascer, freguesia de Benquerença, no concelho de Penamacor. A informação foi confirmada à Renascença pelo autarca António Luís Beites.
"Já evacuamos algumas pessoas aqui nas Quintas [do Anascer] , só por precaução. (...) Não foi a população toda, foram apenas algumas pessoas, que têm casas mais isoladas", afirmou o Presidente da Câmara de Penamacor. Contudo, não quantificou quantas pessoas foram retiradas das habitações.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O incêndio florestal em curso no Sabugal, distrito de Guarda, entrou durante a tarde de segunda-feira no concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, junto à localidade de Vale de Senhora da Póvoa.
De acordo com António Luís Beites, o fogo tem, neste momento, duas frentes: "Uma do lado do Sabugal; outra do lado de Penamacor, mas a do lado de Penamacor é a que mais nos preocupa, porque está a dirigir-se para a povoação".
O autarca diz que o vento forte que se faz sentir na região está a complicar o combate às chamas, mas no local estão a operar meios aéreos.
De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os trabalhos de combate ao incêndio no Sabugal e Aldeia de Santo António congrega esforços de 446 operacionais, apoiados por 118 veículos e 7 meios aéreos.