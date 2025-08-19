Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Algumas casas evacuadas em aldeia de Penamacor

19 ago, 2025 - 15:59 • Catarina Severino Alves com Lusa

O incêndio do Sabugal alastrou-se ao concelho de Penamacor. O Presidente da Câmara, António Beites, avança que foram evacuadas algumas casas isoladas na aldeia de Quintas do Anascer.

A+ / A-

Algumas casas foram evacuadas na aldeia de Quintas do Anascer, freguesia de Benquerença, no concelho de Penamacor. A informação foi confirmada à Renascença pelo autarca António Luís Beites.

"Já evacuamos algumas pessoas aqui nas Quintas [do Anascer] , só por precaução. (...) Não foi a população toda, foram apenas algumas pessoas, que têm casas mais isoladas", afirmou o Presidente da Câmara de Penamacor. Contudo, não quantificou quantas pessoas foram retiradas das habitações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O incêndio florestal em curso no Sabugal, distrito de Guarda, entrou durante a tarde de segunda-feira no concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, junto à localidade de Vale de Senhora da Póvoa.

De acordo com António Luís Beites, o fogo tem, neste momento, duas frentes: "Uma do lado do Sabugal; outra do lado de Penamacor, mas a do lado de Penamacor é a que mais nos preocupa, porque está a dirigir-se para a povoação".

O autarca diz que o vento forte que se faz sentir na região está a complicar o combate às chamas, mas no local estão a operar meios aéreos.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os trabalhos de combate ao incêndio no Sabugal e Aldeia de Santo António congrega esforços de 446 operacionais, apoiados por 118 veículos e 7 meios aéreos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?