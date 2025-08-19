Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autarcas receiam fecho definitivo da maternidade de Vila Franca de Xira

19 ago, 2025 - 22:41 • Anabela Góis , com redação

"O que esperamos é que por trás destes encerramentos aos fins de semana não esteja uma vontade do Governo de encerrar a maternidade do hospital", afirma o autarca Fernando Paulo Ferreira.

A+ / A-
Autarcas receiam fecho definitivo da maternidade de Vila Franca de Xira

Os autarcas dos cinco municípios servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira acusam o Governo de os ignorar e receiam o fecho da maternidade.

Os presidentes das câmaras de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca escreveram, de novo, à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a "insistir num pedido de audiência urgente".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, Fernando Paulo Ferreira, autarca de Vila Franca de Xira, receia que os encerramentos da urgência de obstetrícia ao fim de semana sejam o prenúncio de um fecho definitivo.

SNS 24: "Erro humano" no atendimento de grávida que deu à luz na rua

Carregado

SNS 24: "Erro humano" no atendimento de grávida que deu à luz na rua

"Existiu um erro humano na aplicação do algoritmo (...)

“O que esperamos é que, por trás destes encerramentos aos fins de semana, não esteja uma vontade do Governo de encerrar a maternidade do hospital, porque com menos partos começa depois a entrar no processo de acharem que a maternidade não tem o número de partos suficientes”, afirma Fernando Paulo Ferreira, do PS.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira alerta que a maternidade da cidade “não terá o número de partos suficientes se insistirem em manter as urgências obstétricas encerradas ao fim de semana”.

“Esperemos que não sejam medidas tomadas com caráter provisório que se tornam definitivas e tenham outras intenções por trás”, adverte Fernando Paulo Ferreira.

Nestas declarações à Renascença, o autarca de Vila Franca de Xira lembra que representam 250 mil pessoas, pelo que consideram que é importante serem ouvidos pela ministra da Saúde, que ainda não respondeu aos vários pedidos de audiência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?