Autarcas receiam fecho definitivo da maternidade de Vila Franca de Xira

Em declarações à Renascença , Fernando Paulo Ferreira, autarca de Vila Franca de Xira, receia que os encerramentos da urgência de obstetrícia ao fim de semana sejam o prenúncio de um fecho definitivo.

Os presidentes das câmaras de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca escreveram, de novo, à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a "insistir num pedido de audiência urgente ".

Os autarcas dos cinco municípios servidos pelo Hospital de Vila Franca de Xira acusam o Governo de os ignorar e receiam o fecho da maternidade.

“O que esperamos é que, por trás destes encerramentos aos fins de semana, não esteja uma vontade do Governo de encerrar a maternidade do hospital, porque com menos partos começa depois a entrar no processo de acharem que a maternidade não tem o número de partos suficientes”, afirma Fernando Paulo Ferreira, do PS.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira alerta que a maternidade da cidade “não terá o número de partos suficientes se insistirem em manter as urgências obstétricas encerradas ao fim de semana”.

“Esperemos que não sejam medidas tomadas com caráter provisório que se tornam definitivas e tenham outras intenções por trás”, adverte Fernando Paulo Ferreira.

Nestas declarações à Renascença, o autarca de Vila Franca de Xira lembra que representam 250 mil pessoas, pelo que consideram que é importante serem ouvidos pela ministra da Saúde, que ainda não respondeu aos vários pedidos de audiência.