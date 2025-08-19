Autoeuropa. Governo e Volkswagen assinam acordo para produzir carro elétrico

O Governo e a Volkswagen vão assinar uma delaração de intenções esta terça-feira que visa a produção de um carro 100% elétrico na Autoeuropa.

A fábrica portuguesa da marca alemã vai produzir o modelo elétrico mais barato da Volskwagen, o ID.Every1. É um citadino de quatro lugares que tem uma autonomia mínima de 250 quilómetros.

Em março, aquando do anúncio deste acordo, o ministro da Economia congratulou-se com o investimento, afirmando que “este é um dia verdadeiramente histórico para Portugal e muito feliz para todos nós”.

Para o governante, “de uma assentada, a economia portuguesa conquista a garantia de produção de um novo veículo elétrico, que assegura o futuro da unidade de Setúbal de uma fábrica de nova geração da Volkswagen, e de uma enorme cadeia de valor de fornecedores nacionais, por muitos anos.”

Por sua vez, Thomas Hegel Gunther, Ceo da Volkswagen Autoeuropa, refere que “é com enorme entusiasmo que assumimos a produção do ID. EVERY1, um modelo que tornará a mobilidade elétrica mais acessível e sustentável na Europa”.

“Esta conquista representa um marco para a Volkswagen Autoeuropa, assinalando a nossa entrada na era da eletrificação”, acrescenta, agradecendo “o apoio do Governo de Portugal, que nos proporcionou as melhores condições para atrair este novo projeto para o país”.

A cerimónia de assinatura contará com a presença do Presidente da República, o ministro da Economia e Christian Vollmer, da Comissão Executiva da Volkswagen.