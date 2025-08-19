Menu
  • Noticiário das 12h
  • 19 ago, 2025
Barco de arte xávega naufragou em Espinho. Há quatro feridos ligeiros

19 ago, 2025 - 10:25 • Lusa

Segundo os Bombeiros do Concelho de Espinho, as causas do naufrágio ainda não são conhecidas.

Um barco de arte xávega naufragou esta manhã ao largo de Silvalde, no concelho de Espinho, provocando quatro feridos ligeiros, disse à Lusa o que fonte dos bombeiros locais.

Segundo os Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, no distrito de Aveiro e Área Metropolitana do porto, a corporação foi alertada para o naufrágio às 08h58, por um popular, após o que foram acionados para a Praia dos Pescadores cinco veículos de socorro e oito operacionais.

"Houve quatro vítimas resgatadas por outra embarcação de pesca e todas foram levadas para o Hospital de Gaia. São feridos leves, sobretudo com sinais de hipotermia", revela a fonte dos bombeiros, adiantando que em causa estão homens com idades entre os 39 e os 64 anos.

Além de um meio de salvamento aquático da própria corporação, nas operações estiveram ainda envolvidos viaturas e recursos humanos da PSP, da Polícia Marítima, da Capitania do Porto do Douro, do INEM -- Instituto Nacional de Emergência Médica e do Instituto de Socorros a Náufragos, num total de 11 veículos e 21 pessoas.

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos sobre o caso, mas a Polícia Marítima remeteu quaisquer informações para a Capitania e essa, por sua vez, esteve incontactável.

Segundo os Bombeiros do Concelho de Espinho, as causas do naufrágio ainda não são conhecidas.

