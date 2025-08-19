Menu
Colisão entre ligeiro e pesado de mercadorias causa um morto em Benavente

19 ago, 2025 - 12:10 • Lusa

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado de mercadorias, em Benavente, causou hoje um morto e três feridos, e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 118, informou fonte da proteção civil.

A+ / A-

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado de mercadorias, em Benavente, causou esta terça-feira um morto e três feridos, e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 118, informou fonte da Proteção Civil.

"Foi registada uma vítima mortal, no local, e três ocupantes das viaturas envolvidas sofreram ferimentos, sendo que dois são feridos graves e um ferido ligeiro,", disse à agência Lusa fonte do Comando sub-regional Lezíria do Tejo.

O alerta para o acidente ocorreu às 08h18, na Várzea de Samora, à saída de Benavente, no distrito de Santarém.

A estrada Nacional (EN9) 118 que liga Samora Correia a Benavente, foi cortada ao trânsito para as ações de socorro e remoção das viaturas.

Para o local foram mobilizados 25 operacionais apoiados por nove veículos dos Bombeiros de Benavente, Samora Correia e Salvaterra de Magos e as viaturas médicas de Emergência e Reanimação (VMER) dos hospitais de Vila Franca e de Loures.

As causas do acidente estão a ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.

