Detida suspeita de incêndio florestal em Vila Real

19 ago, 2025 - 12:31 • Olímpia Mairos
Uma mulher, de 61 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter ateado um incêndio em área florestal, localizada no concelho de Vila Real, na manhã de segunda-feira.
Em comunicado, a PJ esclarece que o incêndio consumiu área de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por mato, pinheiro-bravo e carvalho.
Ainda segundo a PJ, o fogo colocou em perigo “alguns prédios urbanos nas proximidades, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos devido à rápida deteção e subsequente intervenção dos meios de combate, nomeadamente dos bombeiros”.
A detida vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.