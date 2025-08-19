Detido suspeito de matar homem com caçadeira na via pública em Sines

Um homem morreu esta terça-feira em Sines, no distrito de Setúbal, após ter sido atingido por tiros de arma caçadeira, em plena via pública, por outro homem, que fugiu, informaram a GNR e Proteção Civil.

No entretanto, e segundo o Jornal de Notícias, o suspeito já foi detido e a Polícia Judiciária já se encontra a investigar o caso. De acordo com aquele jornal, o crime aconteceu na sequência de uma desavença no trânsito.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse à agência Lusa que o alerta para esta ocorrência envolvendo disparos, numa rua junto ao Mercado Municipal de Sines, foi dado às 09h27 de hoje.

"O óbito do homem atingido com tiros de arma de fogo foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano", situado no concelho vizinho de Santiago do Cacém, acrescentou a fonte.

Também à Lusa, fonte da GNR confirmou que o homicídio aconteceu "na praceta do mercado municipal", quando "um indivíduo realizou disparos com uma caçadeira", fazendo uma vítima mortal.

O alegado homicida "está em fuga" e a GNR "está a tentar localizá-lo", disse a mesma fonte da Guarda, cerca das 10h15.

Por sua vez, fonte da Polícia Judiciária revelou que esta polícia de investigação criminal já foi informada do sucedido pela GNR e está a iniciar os trabalhos para apurar as circunstâncias em que ocorreu o alegado homicídio.

Para o local da ocorrência, foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por 10 viaturas dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

[Notícia atualizada às 13h15 de 19 de agosto de 2025 para explicar que o suspeito foi, no entretanto, detido]