Em Chaves fogo tem três frentes, uma arde com intensidade

O incêndio que entrou em Chaves, vindo de Espanha, tinha pelas 23h00 desta terça-feira três frentes ativas, uma a arder com grande intensidade, com a aldeia de Bustelo a causar mais preocupação, disse hoje o segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega.

Bruno Sarmento referiu que os meios estão posicionados para proteção a esta localidade e acrescentou que a frente que arde com mais intensidade é a que segue para o Santuário de São Caetano, na direção do concelho de Montalegre.

O comandante disse que esta vai ser uma noite de muito trabalho, tal como se perspetiva que aconteça durante todo o dia de quarta-feira.

De acordo com o segundo comandante da sub-região do Alto Tâmega e Barroso, até ao momento foram atingidas três casas devolutas e um armazém agrícola.

O incêndio entrou esta terça-feira no concelho de Chaves, proveniente da Galiza, Espanha, pela zona de Cambedo da Raia e tocou em várias aldeias como Agrela, Torre, Couto, Vilela Seca, Outeiro Seco e a zona empresarial de Chaves.

O vento forte foi a principal dificuldade para o combate às chamas.

Na segunda-feira, o fogo já tinha passado a fronteira na zona de Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23h20 estavam mobilizados 376 operacionais e 121 viaturas para esta ocorrência que, em território nacional, teve início às 10h25 de segunda-feira, em Vilar de Perdizes.

Área ardida poderá ultrapassar 3 mil hectares

O presidente da Câmara de Chaves disse que a velocidade de progressão do incêndio foi “absolutamente excecional”, estimando que possa ultrapassar os 3.000 hectares de área ardida.

Nuno Vaz referiu que “muito provavelmente” a área ardida hoje poderá atingir os 3.000 a 4.000 hectares, um valor equivalente a um outro incêndio que atingiu o concelho em julho de 2022, percorrendo as mesmas aldeias, mas em sentido inverso.

Em 2022, a área ardida foi de 3.368 hectares.

O autarca disse que a progressão do fogo foi muito rápida e aleatória, por causa do vento forte que atingiu rajadas de 40 quilómetros por hora e que a prioridade dos operacionais foi proteger pessoas e casas.

Referiu ainda que já há alguns dias que este concelho do norte do distrito de Vila Real estava a ser ameaçado pelo incêndio que lavra na Galiza, em Espanha, e que hoje entrou no município pela zona de Cambedo.