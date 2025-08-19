Menu
  Noticiário das 19h
  • 19 ago, 2025
Fogo com duas frentes corta estrada em Gondomar

19 ago, 2025 - 19:17 • Lusa

Alerta foi dado às 16h36 para um "incêndio de grande intensidade" numa zona de mato.

Um incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde na Lomba, Gondomar, tem duas frentes ativas e obrigou ao corte de um troço da Estrada Nacional 222 junto à zona da Avenida do Miradouro, disse à Lusa fonte do Centro Municipal de Operações de Socorro.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 16h36 para um "incêndio de grande intensidade" numa zona de mato.

De acordo com o "site" da Proteção Civil, pelas 19h00, encontravam-se no combate às chamas 157 operacionais apoiados por 47 meios terrestres e um meio aéreo.

  19 ago, 2025
  • 19 ago, 2025
