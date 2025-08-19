Fogo lavra com "grande intensidade" em Seia que tem dez aldeias confinadas

Luciano Ribeiro mostrou também preocupação com as localidades situadas no vale do Alvoco, nomeadamente Vasco Esteves de Baixo e Fontão.

Caso o vento não vire de direção, o incêndio poderá "bater na zona queimada do lado da Covilhã", notou.

Segundo o autarca, o incêndio dirige-se para o parque eólico da Serra da Alvoaça, numa zona de pinhal extenso, que preocupa as autoridades.

"O incêndio [naquele concelho do distrito da Guarda] continua a lavrar com grande intensidade porque o vento está muito forte e, até ao final da tarde, vai continuar muito forte", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Seia, Luciano Ribeiro.

O incêndio no concelho de Seia , no distrito da Guarda, continua a lavrar "com grande intensidade", numa altura em que o vento "está muito forte", afirmou esta terça-feira ao final da tarde o presidente do município, que tem neste momento dez aldeias confinadas devido às chamas .

De momento, o município tem dez aldeias confinadas: Cabeça, Barriosa, Frádigas, Muro, Teixeira de Cima, Teixeira de Baixo, Vasco Esteves de Cima, Vasco Esteves de Baixo, Outeiro de Vinha e Alvoco da Serra.

"A maioria das aldeias foi abrangida pelos programas de Condomínio de Aldeia e Aldeia Segura e o procedimento tem sido o confinamento", explicou o presidente da Câmara de Seia.

Para Luciano Ribeiro, a estratégia passa por aguentar "estas horas de vento mais intenso" e planear o combate durante a noite, estando a reparar e recuperar as máquinas de rasto para tentar atacar nesse período.

No entanto, esse tipo de estratégia "é cada vez mais difícil porque os operacionais estão cada vez mais cansados e debilitados", notou.

Segundo o presidente da Câmara de Seia, notam-se dificuldades entre a identificação de necessidades no combate e a resposta efetiva.

"Entre a necessidade, o processo de comunicação, a análise, a tomada de decisão e a intervenção perdem-se as oportunidades todas em que os meios eram úteis", constatou, referindo que não tem sido possível nem consolidar a cauda do incêndio nem suster a sua frente.

O incêndio que lavra em Seia teve origem no Piódão, Arganil, na quarta-feira.

Além destes dois concelhos, o fogo estendeu-se à Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).