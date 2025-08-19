Galinhas poedeiras têm de ser declaradas em setembro

Os criadores de galinhas poedeiras estão obrigados a voltar a declarar os seus animais em setembro, mas existe uma exceção para os estabelecimentos com menos de 350 aves, avisou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"Todos os detentores de galinhas poedeiras ficam obrigados a declarar os efetivos que possuíam à data de 01 de setembro de 2025", lê-se num aviso da DGAV. Em fevereiro já tinha decorrido um período obrigatório para declarar estes animais.

A declaração de existências, que tem de ser efetuada em setembro, deverá ser submetida online. Em alternativa, podem ser contactados os serviços de alimentação e veterinária regionais.

Contudo, esta obrigação não se aplica aos estabelecimentos de galinhas poedeiras com menos de 350 aves e aos de criação de galinhas poedeiras reprodutoras. A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.

