Homem detido por dar bofetada e agarrar cabelos a ex-companheira em Ermesinde

19 ago, 2025 - 16:30 • Lusa
Um homem de 36 anos foi detido em flagrante delito a dar uma bofetada e a agarrar os cabelos da ex-companheira em Ermesinde, no distrito do Porto, adiantou a PSP/Porto.
Em comunicado, a PSP explicou que o suspeito terá agredido a ex-mulher, de 53 anos, por não poder ver ou passar muito tempo com o filho de ambos, menor de idade.
O homem foi detido no domingo, pelas 13h45, no bairro Saibreiras, em Ermesinde, acrescentou.
Depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou sujeito a apresentações diárias.