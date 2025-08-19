Homem suspeito de ter matado outro com uma navalha em Gaia detido pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter matado outro com uma navalha na madrugada de domingo numa zona de mato junto ao Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, adiantou hoje esta força policial. .

O suspeito terá esfaqueado a vítima mortal, pessoa em situação de sem-abrigo de 42 anos, na zona do pescoço provocando-lhe morte imediata, referiu a PJ, em comunicado. .

O alegado homicida terá matado o homem convencido que esse lhe havia furtado alguns dos seus pertences, acrescentou. .

Segundo a PJ, o crime ocorreu na madrugada do passado domingo numa zona de mato junto ao Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, onde a vítima mortal pernoitava. .

O alegado homicida, de 37 anos, foi detido na segunda-feira, frisou. .

O detido, com antecedentes criminais por tráfico de droga, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial. .