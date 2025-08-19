Incêndios: Autoestrada 24 cortada em Chaves

A Autoestrada A24 está cortada ao trânsito na zona de Chaves, entre os nós de Vila Verde da Raia e do Casino, devido a um incêndio que atravessou a fronteira, já tocou várias aldeias e chegou à zona empresarial, disse fonte da GNR.

A fonte referiu que a A24 está cortada entre os quilómetros 1 e 7, na zona do concelho de Chaves, no norte do distrito de Vila Real.

O incêndio está a ter uma progressão rápida e aleatória, empurrado pelo vento com rajadas de atingem os 40 quilómetros por hora.

O fogo que lavra na Galiza há várias semanas entrou hoje em Chaves, em direção a Cambedo e lavrou em direção a Agrela, Torre, Couto, Vilela Seca, entrou na zona empresarial e progrediu para Outeiro Seco.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para esta ocorrência que teve início, em território nacional, às 10h25 de segunda-feira, em Vilar de Perdizes (Montalegre), estavam mobilizados, pelas 19h50, 310 operacionais, 98 veículos e dois meios aéreos.