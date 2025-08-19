Incêndios: Castelo Branco ativa plano de emergência

O incêndio florestal ativo no concelho do Fundão, com origem em Arganil (Coimbra), entrou ao início da noite de desta segunda-feira no município de Castelo Branco, na freguesia de São Vicente da Beira, disse o presidente da Câmara Municipal.

"A Comissão Municipal de Proteção Civil de Castelo Branco realizou uma reunião restrita sobre os incêndios rurais, às 22h30 desta segunda-feira, tendo sido ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Castelo Branco", anunciou a autarquia.

A Câmara de Castelo Branco ativou esta segunda-feira o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido aos incêndios que assolam a região.

Em declarações à agência Lusa pelas 21h15, Leopoldo Rodrigues disse que as chamas passaram para Castelo Branco na freguesia de São Vicente da Beira, junto à localidade de Paradanta.

“Não me lembro de um incêndio com esta violência, o teto de fumo e a velocidade das chamas é impressionante”, afirmou o autarca.

Acrescentou que o trabalho dos operacionais no terreno está a decorrer na defesa das povoações e na prevenção de novos focos no concelho.

Na tarde de hoje, o Serviço de Proteção Civil Municipal de Castelo Branco tinha lançado um alerta, pedindo à população das freguesias de São Vicente da Beira e de Almaceda para se manterem em confinamento e adotarem comportamentos de autoproteção, face à aproximação do incêndio que lavra no Fundão.

O alerta visava, nomeadamente, as populações das localidades de Paradanta – onde o incêndio já chegou - Vale de Figueira, Partida, Ribeira de Eiras, Rochas de Cima, Pereiros e São Vicente da Beira.

Mais a sul, em Oleiros, também no distrito de Castelo Branco, os serviços municipais estão também em alerta e a adotar medidas preventivas, com máquinas de rasto e bombeiros no terreno, face à aproximação do incêndio.

Oleiros situa-se no oeste do distrito de Castelo Branco e tem o rio Zêzere como fronteira natural para a Pampilhosa da Serra (Coimbra), tendo ainda os concelhos do Fundão e Castelo Branco – onde as chamas oriundas de Arganil já chegaram - como vizinhos.