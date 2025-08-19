Incêndios. Castelo Branco ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

A Câmara de Castelo Branco ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, após o concelho estar a ser atingido por um incêndio rural de grandes dimensões, que lavrava no concelho vizinho do Fundão.

Numa nota publicada na rede social de Facebook, o município de Castelo Branco explicou que a decisão foi tomada após uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil realizada ao final da noite de segunda-feira.

"As chamas passaram para o concelho de Castelo Branco, na freguesia de São Vicente da Beira, estando a situação a ser acompanhada de perto pelas autoridades competentes, com a mobilização de meios".

A autarquia informou que no terreno estão equipas da Proteção Civil, Bombeiros, GNR e outras entidades operacionais.

"Com a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil pretende-se assegurar a colaboração das várias entidades intervenientes, mobilizando mais rapidamente os meios afetos ao Plano e uma maior eficácia na execução dos procedimentos previamente definidos".

O município deixou também um apelo a todas as pessoas para que adotem comportamentos de autoproteção, mantenham-se em confinamento nas suas aldeias e escolham uma zona segura para permanecer.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 2 de agosto.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 17 de agosto arderam 172 mil hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.