Incêndios: Fogo de Mirandela com uma frente ativa

Em Mirandela, a situação está, por agora, mais calma, mas a Proteção Civil receia o vento, que se prevê intensifique à hora de almoço.

Em declarações à SIC Notícias, o comandante operacional da sub-região de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, revela que, neste momento, há uma frente de fogo e o reforço de meios com três aviões.

“Infelizmente, vamos ter novamente uma intensificação do vento a partir da hora de almoço”, antecipa o comandante, indicando que, neste momento, “o incêndio apresenta uma frente ativa que está a ser combatida com máquinas de rasto, e que irão agora ser apoiadas também pelos meios aéreos”.

Segundo o responsável, “há dois focos de incêndio, também numa zona inacessível a meios e a máquinas de rasto, que vão ser intervencionados também com os meios aéreos; e depois há todo o trabalho de consolidação e de rescaldo que é necessário”.