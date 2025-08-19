Menu
  • Noticiário das 15h
  • 19 ago, 2025
Incêndios: Fogo de Mirandela com uma frente ativa

19 ago, 2025 - 11:29 • Olímpia Mairos

Segundo o comandante operacional da sub-região de Trás-os-Montes,“há dois focos de incêndio, também numa zona inacessível a meios e a máquinas de rasto, que vão ser intervencionados também com os meios aéreos; e depois há todo o trabalho de consolidação e de rescaldo que é necessário”.

Em Mirandela, a situação está, por agora, mais calma, mas a Proteção Civil receia o vento, que se prevê intensifique à hora de almoço.

Em declarações à SIC Notícias, o comandante operacional da sub-região de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, revela que, neste momento, há uma frente de fogo e o reforço de meios com três aviões.

“Infelizmente, vamos ter novamente uma intensificação do vento a partir da hora de almoço”, antecipa o comandante, indicando que, neste momento, “o incêndio apresenta uma frente ativa que está a ser combatida com máquinas de rasto, e que irão agora ser apoiadas também pelos meios aéreos”.

O comandante sublinha ainda que, no terreno, estão desde “uma fase muito precoce, 14 máquinas de rasto, e são essas 14 máquinas de rasto que têm sido um contributo importantíssimo na consolidação e estabilização do incêndio”.

O fogo começou às 16h00 de domingo, em Frechas e Valverde da Gestosa, concelho de Mirandela, mas alastrou-se, segunda-feira, aos concelhos de Vila Flor e também de Alfândega da Fé.

