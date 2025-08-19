Menu
  • 19 ago, 2025
Incêndios. Fogo no Fundão "com vontade própria"

19 ago, 2025 - 11:02 • Rita Vila Real

"Estamos profundamente preocupados com a sua progressão", diz à Renascença o vice-presidente da Câmara Municipal do Fundão.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Fundão, Miguel Gavinhos, descreve a situação dos incêndios como "a maior tragédia que aconteceu no concelho".

Em declarações à Renascença, o autarca fala de uma extensão de "mais de 50 quilómetros de distância" de um fogo "que continua, com vontade própria, a galgar e a progredir".

"Tivemos a informação que não podem descarregar os meios aéreos", lamenta.

O fogo do Fundão estendeu-se de Arganil e já está a chegar à serra da Gardunha, um ponto "que inspira mais cuidados". A grande preocupação é, agora, o estado do tempo. "Estamos profundamente preocupados com a sua progressã, com o aumento da velocidade do vento e o aumento da temperatura", admite.

Neste momento, apenas duas aldeias estão a ser ameaçadas pelo fogo: Valdurço e Casal de Arpires. No entanto, nenhuma aldeia foi, até ao momento, evacuada. Em articulação com a Proteção Civil, "tem sido sempre adotado o confinamento dentro das localidades", explica Gavinhos.

"Neste momento o fogo já passou pelo Valdurço, está nas imediações de Alvarpires, mas em direção à serra, e aquilo que estamos a tentar evitar é que essa progressão aconteça, admitindo que o perímetro naquela zona, também tem uma frente ativa muito grande", remata o autarca.

