Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fogos

Incêndios. Saiba que estradas estão cortadas esta terça-feira

19 ago, 2025 - 16:45 • João Malheiro

Há estradas cortadas nos distritos de Bragança, Castelo Branco e Guarda.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou uma lista de estradas cortadas, pelas 15h35 desta terça-feira, devido aos incêndios que afetam Portugal continental.

De acordo com o comunicado da GNR, há estradas cortadas nos distritos de Bragança, Castelo Branco e Guarda.

As estradas cortadas são as seguintes:

Bragança - IP2, nos dois sentidos, com corte entre os nós de Lodões e Trindade.

Castelo Branco - EN 238, nos dois sentidos, com corte entre Lavacolhos e Castelejo; EN 352, nos dois sentidos, entre o cruzamento de Vale Palaio e São Vicente da Beira.

Guarda - EN 230, nos dois sentidos, entre Barriosa e Covilhã; EN 231, nos dois sentidos, com corte corte entre Pedras Lavradas e Cruz Fontão; EN233, nos dois sentidos, entre as proximidades de Três Povos, Quintas do Anascer, Terreiro das Bruxas e Vale da Senhora da Póvoa

A GNR apela à população que evite deslocações para as zonas dos incêndios e que queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal.

Caso alguém entre em contacto com uma zona de incêndio, deve seguir as instruções das autoridades no terreno, comunicar aos militares da GNR qualquer atividades ou ação que possa levar à ocorrência de incêndios ou ligar para o 112 caso testemunhe a ocorrência de um incêndio.

"A GNR apela ainda ao contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios, bem como à observância das proibições definidas no âmbito da declaração da situação de alerta, em todo o território continental", sublinha a nota.

Pampilhosa, Fundão e Castelo Branco: os incêndios mais difíceis a esta hora

Pampilhosa, Fundão e Castelo Branco: os incêndios mais difíceis a esta hora

O vento é dos parâmetros que mais preocupa no comb(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?