Incêndios. Saiba que estradas estão cortadas esta terça-feira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou uma lista de estradas cortadas, pelas 15h35 desta terça-feira, devido aos incêndios que afetam Portugal continental.

De acordo com o comunicado da GNR, há estradas cortadas nos distritos de Bragança, Castelo Branco e Guarda.

As estradas cortadas são as seguintes:

Bragança - IP2, nos dois sentidos, com corte entre os nós de Lodões e Trindade.



Castelo Branco - EN 238, nos dois sentidos, com corte entre Lavacolhos e Castelejo; EN 352, nos dois sentidos, entre o cruzamento de Vale Palaio e São Vicente da Beira.

Guarda - EN 230, nos dois sentidos, entre Barriosa e Covilhã; EN 231, nos dois sentidos, com corte corte entre Pedras Lavradas e Cruz Fontão; EN233, nos dois sentidos, entre as proximidades de Três Povos, Quintas do Anascer, Terreiro das Bruxas e Vale da Senhora da Póvoa

A GNR apela à população que evite deslocações para as zonas dos incêndios e que queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal.

Caso alguém entre em contacto com uma zona de incêndio, deve seguir as instruções das autoridades no terreno, comunicar aos militares da GNR qualquer atividades ou ação que possa levar à ocorrência de incêndios ou ligar para o 112 caso testemunhe a ocorrência de um incêndio.

"A GNR apela ainda ao contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios, bem como à observância das proibições definidas no âmbito da declaração da situação de alerta, em todo o território continental", sublinha a nota.