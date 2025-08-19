Incêndios: Um ferido grave com queimaduras no Sabugal

Os restantes feridos foram assistidos no local pelas equipas do INEM.

"O ferido grave foi estabilizado no local pelas equipas de emergência e posteriormente evacuado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto", adianta a ANEPC.

A informação foi confirmada, em comunicado, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta foi dado pelas 17h20. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Um operacional da empresa proteção florestal Afocelca sofreu ferimentos graves após ter sido apanhado pelo fogo que lavra esta terça-feira no concelho do Sabugal , no distrito da Guarda.

Os quatro feridos seguiam numa viatura, da empresa de proteção florestal Afocelca, que foi apanhada pelas chamas.

Pelas 18h20, combatiam as chamas no Sabugal 480 operacionais, 127 viaturas e sete meios aéreos.

Este incêndio teve início na sexta-feira, 15 de agosto, e já consumiu cerca de 20 mil hectares.

"Estamos esgotados"



Vítor Proença, presidente da Câmara do Sabugal, considera que o incêndio foi desvalorizado numa fase inicial e, agora, está descontrolado.

"A situação não está fácil. Temos um incêndio há cinco dias. Acho que não foi valorizado da melhor forma. Temos muitos meios no teatro de operações, mas até agora temo-nos sentido muito desprotegidos por parte das autoridades. Não é admissível que só agora tenham acionado os meios após terem ardido quase 20 mil hectares", declarou o autarca, à SIC Notícias.

"Não é admissível, há qualquer coisa que não está bem. Não se consegue parar o incêndio, os bombeiros estão esgotados. Se não fosse a população a situação seria muito trágica. Tentem avaliar isto de outra forma, estamos esgotados, isto é insustentável", lamentou o presidente da Câmara do Sabugal.

Vítor Proença alerta que o incêndio dirige-se para a Serra da Malcata.