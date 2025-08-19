Incêndios: Um ferido grave com queimaduras no Sabugal

19 ago, 2025 - 18:19 • Ricardo Vieira
Uma pessoa sofreu ferimentos graves após ter sido apanhado pelo fogo que lavra esta terça-feira no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, avançou a RTP3.
Outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.
A viatura em que seguiam terá sido apanhada pelas chamas.
Pelas 18h20, combatiam as chamas no Sabugal 480 operacionais, 127 viaturas e sete meios aéreos.
Este incêndio teve início na sexta-feira, 15 de agosto.
[em atualização]