  19 ago, 2025
Incêndios: Um ferido grave com queimaduras no Sabugal

19 ago, 2025 - 18:19

Outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Uma pessoa sofreu ferimentos graves após ter sido apanhado pelo fogo que lavra esta terça-feira no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, avançou a RTP3.

Outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

A viatura em que seguiam terá sido apanhada pelas chamas.

Pelas 18h20, combatiam as chamas no Sabugal 480 operacionais, 127 viaturas e sete meios aéreos.

Este incêndio teve início na sexta-feira, 15 de agosto.

[em atualização]

