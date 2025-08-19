Loulé. 21 detidos em ações de fiscalização em locais de diversão noturna

Vinte e uma pessoas foram detidas na sexta-feira no concelho de Loulé, no distrito de Faro, na sequência de ações de fiscalização nos principais locais de diversão noturna, informou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que durante a operação, na qual foram detidos 19 homens, com idades entre os 20 e os 47 anos, e duas mulheres de 20 e 27 anos, foram registadas 31 infrações e levantados 31 autos de contraordenação.

De acordo com a Guarda, 13 das detenções foram por condução com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, quatro por atividade ilícita de segurança privada, dois por tráfico de droga, um por condução sem carta de condução e outro por desobediência.

Durante a operação foram registados dois autos de contraordenação no âmbito da fiscalização a estabelecimentos de diversão noturna, dois por consumo de droga e 27 de âmbito rodoviário.

Nas ações foram também apreendidas 68 doses de cocaína, 31 doses de haxixe, 62,7 litros de oxido nitroso, 1.995 euros em numerário e 190 libras em numerário.