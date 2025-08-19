Morte de ex-autarca foi “exemplo extremo de solidariedade”

O Presidente da República destacou esta terça-feira o ato de solidariedade de Carlos Dâmaso, ex-autarca de Vila Franca do Deão que morreu na sexta-feira a combater um incêndio, considerando que é característico do povo português.

Num discurso na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, após uma cerimónia de assinatura de um acordo entre o Governo e a Volkswagen, Marcelo Rebelo de Sousa salientou, perante representantes do grupo alemão, que Portugal é um país composto por um povo "particularmente solidário" e que a morte de Carlos Dâmaso é um "episódio tradutor" dessa solidariedade.

O chefe de Estado frisou que, em Portugal, nas freguesias pequenas, com menos de 150 habitantes, "o presidente da junta é eleito não em eleições clássicas, mas numa reunião de moradores".

No caso do ex-autarca, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que, há quatro anos, nessa reunião de moradores, Carlos Dâmaso, então presidente, foi derrotado e substituído pelo atual titular do cargo naquela junta, e eram agora ambos novamente candidatos ao cargo nas eleições autárquicas de 12 outubro.

"Sucede que eram também amigos e vizinhos. Sucede que o atual presidente da junta emprestou o seu trator ao antigo presidente da junta e candidato a presidente, tendo como missão combater as chamas, mas também defender a sua terra e as suas vacas", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que foi ao serviço dessa missão que Carlos Dâmaso morreu, "salvando a aldeia das chamas, mas salvando também os bens daquele que o tinha vencido na última autárquica, com o trator desse atual presidente da junta".

"Eu acho que isto é um exemplo extremo da solidariedade entre pessoas, entre portugueses", disse, frisando que não podia deixar de relacionar esse ato de solidariedade com a cerimónia que se realizou na Autoeuropa, em que foi assinada uma declaração conjunta de intenções entre o grupo Volkswagen e o Governo português para a produção do carro elétrico ID.EVERY1.

O chefe de Estado defendeu que a Autoeuropa só chegou ao dia de hoje "por força de uma solidariedade entre dois países", Portugal e Alemanha, do grupo Volkswagen, do município de Palmela e dos sucessivos governos portugueses, incluindo o atual.

Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar esta tarde presença no funeral de Carlos Dâmaso, que está marcado para as 17h30 em Vila Franca do Deão, concelho da Guarda.

Carlos Dâmaso, de 43 anos, foi a primeira vítima mortal dos incêndios deste ano, e morreu enquanto combatia o fogo que deflagrou na aldeia vizinha de Pêra do Moço e avançava em direção a Vila Franca do Deão. O corpo carbonizado do empresário agrícola foi encontrado ao final da manhã de sexta-feira, numa das suas propriedades, junto à sua terra natal.

Carlos Dâmaso presidiu à Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, no município da Guarda, durante 12 anos, tendo sido eleito pelo PS, e era novamente candidato à freguesia local nas autárquicas de 12 de outubro, mas desta vez pela coligação PG-PELA Guarda -- NC/PPM, do atual presidente da Câmara, Sérgio Costa. Era casado e deixa uma filha de 11 anos.

