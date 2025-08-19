Órgãos de informação devem evitar exibir fogos ativos para não incentivar incendiários

O vice-presidente da Associação de Técnicos de Segurança e Proteção Civil (ASPROCIVIL) defende que os órgãos de comunicação social devem evitar exibir imagens de fogos ativos para evitar o efeito multiplicador entre potenciais incendiários.

À Renascença, Jorge Silva aponta que "hoje em dia temos um incendiário que fica em casa a ver a chama arder. Quem tem gosto a ver o incêndio, está sentado a vê-lo na televisão".

"Temos dificuldade em perceber o que é que é o contexto dos incêndios. Devemos falar sobre eles, mas a imagem da chama viva à frente da câmara, sou contra", expressa.

Jorge Silva acrescenta que a presença profunda de jornalistas e média nos teatros de operações causa "preocupações" aos bombeiros, "da imagem e de como estão a agir e a trabalhar".



"Deviam estar mais preocupados a combater o incêndio. Dentro de um teatro de operações, deviam estar só os operacionais de combate aos incêndios. O restante devia estar fora", sublinha.

Noutro plano, o vice-presidente da ASPROCIVIL mostra-se preocupado com a dimensão da área ardida em 2025 - a segunda maior desde o ano de Pedrogão - e aponta as características da vegetação como a principal causa.

O especialista refere que se tratam zonas "de difícil acesso, com vegetação muito elevada e densa e que, devido a um inverno mais chuvoso e intenso, cresceu muito rapidamente".

"A questão aqui é: há muita matéria vegetal na floresta que tem de ser potenciada para poder ser utilizada para outros fins", defende.