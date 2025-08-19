Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Órgãos de informação devem evitar exibir fogos ativos para não incentivar incendiários

19 ago, 2025 - 14:20 • Hugo Monteiro , João Malheiro

Jorge Silva acrescenta que a presença profunda de jornalistas e média nos teatros de operações causa "preocupações" aos bombeiros.

A+ / A-

O vice-presidente da Associação de Técnicos de Segurança e Proteção Civil (ASPROCIVIL) defende que os órgãos de comunicação social devem evitar exibir imagens de fogos ativos para evitar o efeito multiplicador entre potenciais incendiários.

À Renascença, Jorge Silva aponta que "hoje em dia temos um incendiário que fica em casa a ver a chama arder. Quem tem gosto a ver o incêndio, está sentado a vê-lo na televisão".

"Temos dificuldade em perceber o que é que é o contexto dos incêndios. Devemos falar sobre eles, mas a imagem da chama viva à frente da câmara, sou contra", expressa.

Jorge Silva acrescenta que a presença profunda de jornalistas e média nos teatros de operações causa "preocupações" aos bombeiros, "da imagem e de como estão a agir e a trabalhar".

"Deviam estar mais preocupados a combater o incêndio. Dentro de um teatro de operações, deviam estar só os operacionais de combate aos incêndios. O restante devia estar fora", sublinha.

Noutro plano, o vice-presidente da ASPROCIVIL mostra-se preocupado com a dimensão da área ardida em 2025 - a segunda maior desde o ano de Pedrogão - e aponta as características da vegetação como a principal causa.

O especialista refere que se tratam zonas "de difícil acesso, com vegetação muito elevada e densa e que, devido a um inverno mais chuvoso e intenso, cresceu muito rapidamente".

"A questão aqui é: há muita matéria vegetal na floresta que tem de ser potenciada para poder ser utilizada para outros fins", defende.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?