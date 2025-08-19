Pampilhosa, Fundão e Castelo Branco: os incêndios mais difíceis a esta hora

Há três povoações em risco na linha de incêndio na Pampilhosa da Serra.

À Renascença, o presidente da Câmara, Jorge Custódio, dá conta da grande preocupação que tem com as populações onde já anda o fogo.

“Continuamos a ter aqui as povoações do Carregal do Zêzere, do Machialinho e do Esteiro, que neste momento são as três povoações que nos estão a oferecer mais preocupação”, diz o autarca.

Jorge Custódio acrescenta ainda que “muitas das outras aldeias, junto, já tiveram aqui o incêndio que passou, literalmente, dentro das aldeias e que queimou e ardeu praticamente tudo o que eram as envolventes das habitações”.

O incêndio de Arganil estendeu-se à Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, onde as chamas continuam ativas e a dar muito trabalho aos operacionais que estão no terreno.

Populações a salvo em Castelo Branco

Já há meios aéreos no incêndio de Castelo Branco e as populações estão a salvo.

Segundo o presidente da autarquia, Leopoldo Rodrigues, o município conseguiu prever o avanço das chamas e proteger as populações.

De acordo com o autarca, “neste momento [o fogo] aproxima-se das localidades de Vale de Figueira e está também relativamente próximo da localidade da Partida”.

“Também houve uma intensificação das chamas na direção do Mourelo”, diz Leopoldo Rodrigues, assinalando, no entanto, que “não há casas em risco, nem pessoas em risco”.