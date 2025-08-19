PJ detém suspeito de dois incêndios florestais em Moimenta da Beira

19 ago, 2025 - 12:22 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 29 anos, suspeito de ter ateado dois incêndios florestais, no concelho de Moimenta da Beira, nos dias 16 e 18 de agosto.
Em comunicado, a PJ indica que os incêndios consumiram “áreas de mancha florestal, constituídas, maioritariamente, por mato, castanheiros, carvalhos e macieiras”.
Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, os incêndios, em causa, “colocaram em perigo alguns prédios urbanos, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos devido à rápida deteção e subsequente intervenção dos meios de combate, nomeadamente dos populares, sapadores florestais e dos bombeiros”.
O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.