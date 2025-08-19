PJ detém suspeito de homicídio de sem-abrigo em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um homem, de 37 anos, suspeito da prática do crime de homicídio qualificado, praticado em Vila Nova de Gaia.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram na madrugada de domingo, na via pública, numa zona de mato junto ao Hospital Santos Silva.

Na nota enviada à Renascença, a polícia de investigação criminal acrescenta que “o suspeito, munido de uma navalha, atingiu a vítima na região do pescoço, um homem de 42 anos, provocando-lhe a morte imediata, convencido que este, um sem-abrigo que pernoitava naquele local, lhe havia subtraído alguns dos seus pertences”.

O detido, com antecedentes criminais pelo crime de tráfico de estupefacientes, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.