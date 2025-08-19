Menu
  • 19 ago, 2025
PJ detém suspeito de homicídio de sem-abrigo em Vila Nova de Gaia

19 ago, 2025 - 12:47 • Olímpia Mairos

A vítima mortal, um homem de 42 anos, foi atingido com uma navalha na região do pescoço. Os factos ocorreram na madrugada de domingo, na via pública, numa zona de mato junto ao Hospital Santos Silva.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um homem, de 37 anos, suspeito da prática do crime de homicídio qualificado, praticado em Vila Nova de Gaia.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram na madrugada de domingo, na via pública, numa zona de mato junto ao Hospital Santos Silva.

Na nota enviada à Renascença, a polícia de investigação criminal acrescenta que “o suspeito, munido de uma navalha, atingiu a vítima na região do pescoço, um homem de 42 anos, provocando-lhe a morte imediata, convencido que este, um sem-abrigo que pernoitava naquele local, lhe havia subtraído alguns dos seus pertences”.

O detido, com antecedentes criminais pelo crime de tráfico de estupefacientes, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

