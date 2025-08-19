Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de território ardido

Portugal lidera, destacado, o ranking europeu dos incêndios florestais em termos relativos.

Segundo o jornal Público, que cita dados do Sistema Europeu de Informação de Fogos Florestais (EFFIS), entre 2006 e 2024 arderam, em média, 1,05% dos cerca de 92 mil quilómetros quadrados do território nacional todos os anos — quase o triplo da Grécia, que surge em segundo lugar, com 0,38%.

O ano ainda vai a meio de agosto, mas Portugal já ultrapassou largamente essa média histórica. Até agora, estima-se que 2,35% do território nacional (216.214 hectares) tenham sido consumidos pelas chamas, um valor superior ao registado em 2017, o ano dos grandes fogos de Pedrógão Grande.

Em números absolutos, só a Espanha apresenta mais área ardida — cerca de 344 mil hectares. Contudo, a dimensão do país vizinho faz com que a percentagem relativa seja muito inferior: apenas 0,68% da sua superfície.

Este ano, apenas o Chipre regista uma situação comparável à portuguesa. O arquipélago perdeu 13.150 hectares em fogos florestais, o equivalente a 2,3% da sua área. Apesar do valor da área ardida parecer baixo, a percentagem é alta porque o país é 16 vezes mais pequeno do que Portugal.

No entanto, a média histórica cipriota dos últimos 18 anos é substancialmente inferior à portuguesa: apenas 0,32%, a terceira maior da União Europeia.

Os números divulgados resultam de estimativas do EFFIS, que analisa temperatura do solo através de satélites para calcular a área efetivamente ardida em cada Estado-membro da UE.