Portugal precisa de "profissionalização total" dos meios de combate aos incêndios

José Ribau Esteves, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, defende que "é preciso que o país invista mais na profissionalização total" dos meios de prevenção e combate aos incêndios. "Temos que aumentar a capacidade de os prevenir, temos que aumentar a capacidade de reagir rapidamente às ignições e isso exige presença no terreno para as detectar e reação rápida, seja por meios terrestres, seja por meios aéreos".

Presença essa que, defende, não pode ser maioritariamente voluntária. "A palavra voluntários devia sair da nomenclatura dos bombeiros", defende o vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

"É preciso menos entidades, porque a quantidade de entidades que intervêm neste processo é absolutamente excessiva" defende Ribau Esteves. "Há instituições que não servem para coisíssima nenhuma, a não ser para complicar a gestão da prevenção".

Para o vice-presidente da Associação de Municípios, a prevenção tem de ser o principal alvo do investimento: "o país tem que investir muito mais em prevenção, em ter homens no terreno, sejam bombeiros, sejam militares, sejam outras forças".

A profissionalização dos meios aéreos é também um tópico importante para atuar com "rapidez, com qualidade e com profissionalismo", quer no combate como na vigilância. "O país tem que ter Canadairs, tem que ter meios aéreos ligeiros e pesados para intervir em reação rápida, tem que estar na Força Aérea, numa instituição profissional e não andarmos nisto dos alugueres, dos concursos protestados", acrescenta o vice-presidente.

"Já toda a gente percebeu há muito tempo que a esmagadora maioria dos incêndios em Portugal são atos criminosos" afirma Ribau Esteves, que defende uma reformulação das penas dos incendiários, que "não podem ser leves como são em Portugal e não podem ser prisão", mas sim "uma boa parte das penas seja cumprida no terreno, a limpar, a cuidar das florestas para aumentarmos o efeito dissuasor do crime do fogo posto".