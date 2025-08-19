Menu
Prisão preventiva para suspeito de oito incêndios na zona Oeste

19 ago, 2025 - 10:04 • Olímpia Mairos

Segundo a PJ, o homem de 39 anos usou chama direta para atear os fogos e agiu por motivos fúteis.

A+ / A-

Ficou em prisão preventiva o presumível autor de oito crimes de incêndio florestal, ocorridos entre o dia 6 e 12 de agosto, na Serra de Todo Mundo, nos concelhos do Cadaval e Caldas da Rainha.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), que deteve o suspeito, esclarece que após ter recebido as participações das ocorrências “deu início à investigação, que resultou na identificação de um homem de 39 anos, que usou chama direta para atear os fogos, agindo por motivos fúteis”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Os incêndios ocorreram numa zona rural com uma grande mancha florestal, composta por plantações de eucaliptos e outras espécies, tendo ardido uma área, ainda não totalmentedeterminada”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, além da área ardida, existiu um forte perigo de propagação das chamas às populações circundantes, evitada pela deteção precoce e combate rápido por parte dos Bombeiros Voluntários do Cadaval e das Caldas da Rainha.

O detido foi a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.

