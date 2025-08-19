Prisão preventiva para suspeito de oito incêndios na zona Oeste

Ficou em prisão preventiva o presumível autor de oito crimes de incêndio florestal, ocorridos entre o dia 6 e 12 de agosto, na Serra de Todo Mundo, nos concelhos do Cadaval e Caldas da Rainha.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), que deteve o suspeito, esclarece que após ter recebido as participações das ocorrências “deu início à investigação, que resultou na identificação de um homem de 39 anos, que usou chama direta para atear os fogos, agindo por motivos fúteis”.

“Os incêndios ocorreram numa zona rural com uma grande mancha florestal, composta por plantações de eucaliptos e outras espécies, tendo ardido uma área, ainda não totalmentedeterminada”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, além da área ardida, existiu um forte perigo de propagação das chamas às populações circundantes, evitada pela deteção precoce e combate rápido por parte dos Bombeiros Voluntários do Cadaval e das Caldas da Rainha.

O detido foi a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.