Reabertas praias da Figueira da Foz após alimentação artificial

19 ago, 2025 - 11:56 • Lusa

No total, estão a ser movimentados cerca de 3,3 milhões de metros cúbicos de areia.

As praias entre os esporões 3 e 5 da Cova-Gala, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, foram reabertas após a alimentação artificial no troço costeiro a sul (Cova-Gala -- Costa de Lavos).

As praias entre os esporões 3 e 5 da Cova-Gala encontram-se agora abertas ao usufruto da população, após a deposição de sedimentos e modelação do areal promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a APA, os trabalhos nesta frente começaram a 10 de julho, "com a instalação de um "pipeline" de 1,1 quilómetro (km) que possibilitou a dragagem e repulsão de sedimentos provenientes da mancha de empréstimo localizada ao largo da praia da Claridade".

No total, estão a ser movimentados cerca de 3,3 milhões de metros cúbicos de areia, distribuídos pela zona emersa (1,8 milhões de m³) e submersa (1,5 milhões de m³), numa extensão de cerca de 1.625 metros.

Esta intervenção, que permitiu criar um areal mais extenso e reforçado, insere-se num plano mais vasto, que inclui não só a alimentação artificial entre os esporões 3 e 5, mas também o reforço da plataforma de praia e do cordão dunar a sul do esporão 5.

Essa medida irá contribuir "para a estabilização da linha de costa, reforço e proteção das populações e infraestruturas, proteção de ecossistemas sensíveis e redução dos riscos associados às alterações climáticas".

A obra, que resulta de uma parceria entre a APA, o Município da Figueira da Foz e a Administração do Porto da Figueira da Foz, conta com um financiamento nacional e comunitário (PACS -- Programa Temático para a Ação Climática e Sustentabilidade).

